Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Chiedo a tutti di mantenere, nella ripresa, toni consoni e adeguati all'aula della Camera anche per onorare la memoria di chi ha messo in gioco la propria vita per assicurare principi di libertà". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in aula alla Camera, a proposito del dibattito sulle comunicazioni della premier Meloni.

"Chi ha combattuto per la nostra libertà merita il nostro plauso, abbiamo rispetto per l'aula. Vi chiederò, in nome di quella libertà e della democrazia, che questa aula sia considerata sacra", ha aggiunto Fontana.