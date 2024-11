Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Una tesi di laurea sulla mancanza di condizioni per approdare a una moneta unica, teoria che vedeva d'accordo anche il suo professore dell'epoca, l'illustre Guido Carli. "Per essere precisi, è più probabile fossi io ad essere d'accordo con lui...". Scherza Mario Draghi, intervenendo al World Business Forum di Milano, ricordando i tempi da laureando. "La moneta unica - dice - allora era considerata un po' una follia, ricordo ancora il presidente della commissione di laurea che disse: 'ah sì, questo progetto della moneta unica europea è un po' come il piano regolatore di Roma... due follie, due bei sogni'. Forse aveva ragione lui sul piano regolatore", scherza ancora Draghi.

La moneta unica all'epoca sembrava irrealizzabile, spiega, "perché i nostri paesi ancora troppo diversi, economie diverse, le produzioni avvenivano su scale nazionali, e poi c'erano dazi, tariffe tra noi. Poi nel corso degli anni '80 molte di queste barriere sono cadute" e "questo ha portato alla creazione della moneta unica".