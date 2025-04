Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Adesso che anche Trump, costretto dalla reazione unitaria ancor prima che prudente dell'Ue, ha affondato ogni ipotesi di accordi bilaterali il governo metta definitivamente da parte la tentazione di giocare in proprio puntando sulla indulgenza dello sceriffo di Washington". Lo dichiara il senatore del Pd, Graziano Delrio.

"L'Europa oggi si trova ad un bivio decisivo e l'Italia deve decidere se essere protagonista di una decisa sterzata nella direzione dell'Europa politica e federale camminando sulla strada tracciata da Spinelli e De Gasperi oppure la comparsa nella trama che altri scriveranno. Le forze del centrosinistra sono fermamente convinte che occorra lavorare con coraggio e fiducia al salto di qualità, per la destra e' il momento di capire che un'Europa delle 'piccole patrie' è destinata a fare da spettatore in un mondo dove altri decidono e assegnano i ruoli. Domani ne parleremo a Roma alle 10 al convegno di Comunità Democratica su 'L’Europa Federale fondamento della Pace' con Sergio Fabbrini, Sylvie Goulard, Mario Giro e tanti altri protagonisti politici ed intellettuali".