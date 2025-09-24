Roma, 24 set. (Adnkronos) - Mercoledì 22 ottobre alle ore 16.15 si svolgeranno nell'aula della Camera, le comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio.
**Ue: comunicazioni Meloni in vista consiglio europeo il 22 ottobre alla Camera**
24 settembre, 2025 • 12:14
