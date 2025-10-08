

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Sicuramente nel gruppo del Ppe c’è qualcuno che ha votato per salvare dal processo Ilaria Salis, perché questi sono i numeri: sono mancati voti nel centrodestra, anche al netto degli assenti. Tuttavia nessuno lo ha contestato o lo sta contestando a Forza Italia. Ci mancherebbe altro che gli alleati di Forza Italia votassero a favore della Salis". Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1.

