

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Niente da fare: in Europa i condizionamenti ideologici dei verdi tengono bloccata la capacità della commissione Von der Leyen di comprendere che la rotta su cui hanno messo l’industria europea con le assurde regole del Green deal, porta l’Europa a sbattere contro un muro. Lo abbiamo detto e lo abbiamo ripetuto: è assurdo continuare su una strada che si è dimostrata fallimentare, come quella della crociata europea verde contro l’industria dell’automobile, gettandosi nelle mani dei cinesi con la scelta del motore elettrico". Così il deputato della Lega Stefano Candiani, vicepresidente della commissione Finanze e capogruppo in commissione Affari europei.

"L’unica soluzione è rivedere le regole e introdurre il principio della neutralità tecnologica in tutte le scelte di revisione del Green Deal. Se non lo faranno l’Europa sarà ancora più irrilevante dal punto di vista economico. E sarà, invece, assai rilevante il danno occupazionale e di sviluppo che avrà portato al collasso il sistema produttivo europeo grazie alle scelte scellerate della commissione di Ursula e dei verdi europei", conclude.

