

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il Green Deal va abolito. Ogni volta che chiudi un azienda qui" la riaprono "in Cina, aumenti l'inquinamento globale. Quello che stiamo facendo sull'industria è demenziale e su questo c'è un problema con la sinistra che mette sempre prima le battaglie che sono moraleggianti, perché di morale non hanno niente, rispetto agli interessi dei lavoratori e della produzione. Penso che se il Paese finisce in mano a Bonelli, Fratoianni e Conte l'industria italiana chiude". Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri.

