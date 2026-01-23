

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Sappiamo com'è fatto Trump, Trump deve sapere che se rompe le palle all'Europa, l'Europa gli risponde". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

"Trump è uno che se gli dai i soldi, i soldi vengono prima della grandezza della propria nazione. E' un cleptoimperialista, è una cosa che noi non che dai tempi di Elio Gabalo e Caracalla non avevamo visto accadere. In questo disordine però sappiamo che il rischio di guerra, e non parlo solamente di quella dell'Ucraina, si moltiplica e quindi noi dobbiamo fare questo lavoro come Europa, lasciando perdere la questione Trump. Pensiamo a chi vuole andare via dalla Nato nel 2027? Benissimo, prendiamo la struttura di comando e controllo della Nato e facciamola diventare europea".

"Questo è quello che dobbiamo fare, chiacchierare di meno e agire di più. E da questo punto di vista, siccome Macron invece chiacchiera molto e agisce poco, secondo me l'asse tedesco-italiano è un'asse importante a patto che Meloni decida solo. Noi sappiamo che Meloni è una madre cristiana, vorremmo sapere se è europeista. E' un'europeista a modo suo? Non vuol dire niente. E' come uno che dice 'io sono cattolico ma a modo mio'".

