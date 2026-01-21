

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha fatto bene a bloccare l'accordo sui dazi fatto con Donald Trump perchè ne sta minacciando degli altri e non possiamo ratificare un accordo che già non vale più. Finalmente abbiamo dato uno stop, un primo stop a questo bullo che va fermato". Così Carlo Calenda di Azione.

