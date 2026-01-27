Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto nuovamente che la presidente del Consiglio venga a fornire comunicazioni in aula a valle della riunione straordinaria del Consiglio europeo della scorsa settimana". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Ue: Braga, 'Meloni riferisca in aula sull'ultimo Consiglio'
27 gennaio, 2026 • 14:04
Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto nuovamente che la presidente del Consiglio venga a fornire comunicazioni in aula a valle della riunione straordinaria del Consiglio europeo della scorsa settimana". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.