Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto nuovamente che la presidente del Consiglio venga a fornire comunicazioni in aula a valle della riunione straordinaria del Consiglio europeo della scorsa settimana". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.