Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Raffaele Fitto è uno dei ministri con cui io ho lavorato meglio dell’esecutivo Meloni, ci conosciamo da tempo e quindi non ho alcun pregiudizio". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Ping Pong, su RadioUno Rai.

"Certo, Fitto come sa benissimo anche lui fa parte di un partito che ha votato contro la Commissione e che è all’opposizione della Commissione Europea. Avremo tra pochi giorni l’audizione, porremo questioni che partono dalla centralità del progetto europeo e a seconda delle risposte che darà ci confronteremo di conseguenza", ha proseguito l'europarlamentare dem.

"Mi auguro che Raffaele Fitto sappia rassicurare, dare quelle risposte che ci aspettiamo, perché è da quelle e non sulla persona che valuteremo come comportarci”, ha aggiunto Bonaccini.