

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo contro il diritto di veto ma va benissimo se partiamo ad aumentare addirittura l’utilizzo dello strumento della cooperazione rafforzata”. Così il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, ospite a Start di Sky TG24. “ben venga che anche dalle parti del governo si sia d’accordo a strumenti di cooperazione rafforzata, che vuol dire che non si decide più all’unanimità e quindi gli Orban, che non sono amici miei ma sostenuti da Meloni e Salvini, non possono più impedire di prendere alcune decisioni”, ha proseguito.

“Se c’è un asse rafforzato tra Berlino e Roma se è su cose che condividiamo ne siamo contenti, se è su cose che non condividiamo ovviamente criticheremmo. Sono i due Paesi però in drammatica difficoltà di crescita. Mi auguro che la relazione positiva tra Germania e Italia vada nella direzione di sostenere il debito comune, perché in questo la Germania da sempre è contraria o molto timida”, ha concluso.

