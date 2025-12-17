

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Ridefinire il campo dell’interesse nazionale italiano come coincidente con l’interesse europeo, in una fase di rottura dell’ordine multilaterale e di pressione americana sull’UE: questo è l’obiettivo della risoluzione che il Pd ha presentato in vista del Consiglio europeo. Il nostro testo che si basa su integrazione, autonomia strategica, diritto internazionale e multilateralismo, costruisce un quadro coerente e alternativo alla linea del Governo". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

"Denuncia apertamente, infatti, la subalternità dell’Italia verso l’amministrazione Trump (penso ai dazi, al tema della difesa, alla geopolitica), che ci sta isolando rispetto alle principali capitali europee. È evidente come il governo Meloni sia, di fatto, freno all’integrazione: questo vale per la difesa comune, per gli investimenti, per il tema del superamento dell’unanimità. Per questo evidenziamo le scelte opache e non discusse in Parlamento del nostro esecutivo (Safe, spese militari, fondi Ue) e chiediamo che su Ucraina e Medio Oriente, la maggioranza scelga tra coerenza con il diritto internazionale e ambiguità politiche che ne minano la credibilità internazionale".

"La verità è che noi individuiamo nell’integrazione politica dell’Europa l’interesse nazionale italiano mentre il Governo Meloni sceglie la subalternità. Oggi la maggioranza, divisa, presenta una risoluzione senza contenuti per farla approvare alla Lega che dice cose completamente opposte a Forza Italia. La nostra risoluzione indica invece una linea politica netta: l’interesse nazionale dell’Italia coincide con un’Europa più integrata, più coesa socialmente, autonoma e capace di difendere democrazia, diritto internazionale e multilateralismo in una fase di profonde tensioni globali”.

