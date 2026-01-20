

Roma, 20 gen (Adnkronos) - Avs, M5s e Pd hanno formalizzato in aula la richiesta della presenza della premier Giorgia Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue straordinario di giovedì 22 sulla Groenlandia. "Serve un mandato chiaro del Parlamento al governo in vista del vertice straordinario Ue", ha detto il vicepresidente di Avs alla Camera Marco Grimaldi.

