

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Prendiamo atto della decisione della commissione su Ilaria Salis e prenderemo atto di ciò che farà l'aula. Rispettando in ogni caso la sua sovranità. Ciò che dà fastidio è la narrazione per cui l'onorevole Salis sarebbe una sorta di Cesare Battisti, un'eroina italiana. Quando, invece, ha agito con violenza immotivata". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

