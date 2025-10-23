Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni difende il veto in Europa e affossa l’Italia. 'Per risolvere il dumping fiscale possiamo lavorare insieme', ha chiesto ieri al Pd. Peccato che sulle regole fiscali (art 113 Tfue) il diritto di veto dei singoli Stati lo paghiamo noi. Sovranismo contro gli interessi dell’Italia”. Così sui social il capogruppo del Pd in commissione Esteri alla camera, Enzo Amendola.
Ue: Amendola (Pd), 'Meloni difendendo veto, affossa Italia'
23 ottobre, 2025 • 13:03
