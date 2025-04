Udine, 6 apr. (Adnkronos) - Incendio oggi a Bicinicco, in provincia di Udine. Dalle 12 i vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con 6 squadre supportate da 2 autobotti e dalla squadra Nbcr provinciale (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per l’incendio di un deposito, a cielo aperto, di scarti della lavorazione del legno in un’azienda che produce pannelli truciolari e pannelli in fibre di legno pressato con colle e resine ad alte temperature. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza una cabina del gas e gli impianti esterni dell’azienda e li stanno proteggendo dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento del grosso cumulo di scarti lignei sono complicate dal vento che alimenta le fiamme.

In ausilio ai colleghi udinesi sono state richieste una squadra e un’autobotte dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, un’autobotte dal comando di Gorizia e Drago l’elicottero del Reparto Volo del comando di Venezia. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.