

Londra, 21 dic. (Adnkronos) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha parlato questo pomeriggio con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha riferito un portavoce di Downing Street, il quale ha sottolineato che i due hanno discusso della guerra in Ucraina e della nomina di un ambasciatore britannico negli Stati Uniti.

