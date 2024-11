Kiev, 23 nov. (Adnkronos) - L'Ucraina ha tutte le possibilità di porre fine alla guerra l'anno prossimo, ma è necessario ascoltare le proposte del nuovo presidente degli Stati Uniti sul piano per porre fine al conflitto. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky durante la terza Conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare del grano dall'Ucraina.

"Siamo aperti - ha detto Zelensky - lo dirò ancora una volta, e tra l'altro, ai leader dei paesi africani, asiatici e arabi... Siamo pronti a vedere le loro proposte. Voglio anche vedere quelle del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Penso che avremo queste proposte a gennaio e che avremo un piano per porre fine a questa guerra".

"Sono sicuro che l'anno prossimo avremo tutte le possibilità di porre fine alla guerra - ha aggiunto il presidente ucraino - Ci sono passi appropriati per questo... Comprendiamo che la Russia non farà tutti questi passi. Ma esiste una carta delle Nazioni Unite e tutti i nostri passi basati sulla Carta delle Nazioni Unite saranno sostenuti dai partner".