

Varsavia, 19 dic. (Adnkronos) - "A volte ci sono momenti difficili nelle nostre società, ma come presidenti dobbiamo definire politiche che ci mantengano uniti. Senza la nostra indipendenza, Mosca si spingerà inevitabilmente più in là in Europa e prenderà la Polonia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky al termine dell'incontro con il suo omologo polacco Karol Nawrocki a Varsavia. Secondo il presidente ucraino, i colloqui tra i due leader si sono concentrati su questioni legate alla guerra. Kiev ha proposto consultazioni con Varsavia sulla difesa con i droni, dopo che nell'ultimo anno velivoli russi senza pilota sono entrati più volte nello spazio aereo della Nato.

Intervenendo alla conferenza stampa, Nawrocki ha affermato che il suo incontro con Zelensky è "una cattiva notizia per la Russia". "La visita del presidente Volodymyr Zelensky è la prova che nelle questioni strategiche e di sicurezza, Polonia, Ucraina e i paesi della regione sono uniti", ha aggiunto.

