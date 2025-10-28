

Kiev, 28 ott. (Adnkronos) - La Russia supera numericamente le truppe ucraine in un rapporto di otto a uno nella sua offensiva per conquistare la città semi-circondata di Pokrovsk, nell'oblast' orientale di Donetsk. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che, nonostante questo, le forze di Mosca "non hanno raggiunto il risultato previsto".

Dopo aver conquistato Avdiivka , una roccaforte ucraina di lunga data situata a oltre 40 chilometri a sud-est di Pokrovsk, nel febbraio 2024, le truppe russe sono gradualmente avanzate verso la città, un tempo un importante snodo logistico ucraino, nascosto in una zona relativamente sicura dell'Oblast di Donetsk.

Secondo il gruppo ucraino di monitoraggio DeepState, le truppe russe hanno circondato Pokrovsk da tre lati, lasciando un varco di circa 15 chilometri all'esercito ucraino per far entrare truppe e rifornimenti.

