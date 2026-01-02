

Kiev, 2 gen. (Adnkronos/Dpa) - Il capo dei servizi segreti ucraini Oleh Ivaschenko assumerà la guida del servizio di intelligence militare HUR a Kiev. La nomina è stata annunciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver scelto l'ex capo dell'HUR Kyrylo Budanov come capo del suo ufficio. Il generale Ivashchenko, 56 anni, era a capo dei servizi segreti esteri dal 2024. Nel suo nuovo ruolo, continuerà a lavorare per indebolire l'economia russa e limitare il potenziale militare di Mosca, ha annunciato Zelensky sui social media.

"Rimaniamo concentrati sull'indebolimento del potenziale economico della Russia: meno guadagna l'aggressore, maggiori sono le opportunità per la diplomazia. Ciò vale in particolare per le esportazioni di petrolio russo, che stanno diventando più limitate e meno costose", ha affermato Zelensky. “Stiamo adottando un approccio simile per quanto riguarda la produzione di armi russe: più interrompiamo i collegamenti dell'aggressore con il mondo e ostacoliamo le sue strategie per aggirare le sanzioni, maggiore è il potenziale degli sforzi per porre fine alla guerra”, ha continuato Zelensky, dicendosi grato al servizio di intelligence estero per il suo lavoro. Non è chiaro chi guiderà le operazioni di intelligence estera dell'Ucraina in futuro.

