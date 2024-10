Mosca, 25 ott. (Adnkronos/Afp) - La Russia potrebbe inviare truppe nordcoreane in battaglia già domenica. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sollecitando pressioni internazionali "tangibili" sul Cremlino e su Pyongyang.

"Secondo i rapporti dell'intelligence - ha scritto Zelensky sui social - il 27-28 ottobre la Russia impiegherà per la prima volta l'esercito nordcoreano in zone di combattimento".