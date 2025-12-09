

Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - L'Ucraina e i suoi partner stanno lavorando a tre documenti che costituiscono la base degli attuali sforzi diplomatici per porre fine alla guerra della Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa, precisando che i testi riguardano un accordo quadro di pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione. Zelensky ha detto ai giornalisti che il piano ora comprende 20 punti e ha definito "in continua evoluzione" la nuova versione dell'accordo quadro di pace, che deve riflettere "gli interessi dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo".

Il secondo documento si concentra sulle garanzie di sicurezza, che Kiev sta preparando sia con Washington che con i partner europei, ha affermato Zelensky. "Attendo proposte dai nostri militari e dal loro dialogo con gli americani", ha aggiunto, affermando che le garanzie restano centrali in ogni discussione. Zelensky ha riconosciuto che gli Stati Uniti "non sono ancora pronti a vedere l'Ucraina nella Nato" e ha osservato che l'attuale priorità di Kiev è costruire garanzie efficaci dalla Coalizione dei volenterosi dell'Europa. "Gli Stati Uniti hanno affermato che questa volta vogliono che l'Ucraina abbia garanzie di sicurezza realistiche, approvate dal Congresso", ha aggiunto. Il terzo documento affronta la ricostruzione dell'Ucraina, che Zelensky ha descritto come essenziale per pianificare il futuro del Paese, anche mentre la guerra continua.

