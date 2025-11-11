

Kiev, 11 nov. (Adnkronos) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione sulla sicurezza a Kherson, durante la quale è stato deciso che le Forze armate ucraine aumenteranno le loro capacità difensive grazie e un maggior impiego di sistemi aerei senza pilota. "Oggi ho tenuto una riunione qui con tutti i responsabili della sicurezza - ha detto il capo dello Stato - Abbiamo deciso che Kherson debba ricevere maggiore protezione. Migliaia di attacchi di droni russi ogni mese contro questa città rappresentano una minaccia costante".



