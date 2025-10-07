

Kiev, 7 ott. (Adnkronos) - "La nostra intelligence sta lavorando attivamente con i partner per impedire alla Russia di utilizzare le navi della cosiddetta flotta ombra per commettere sabotaggi e altri tentativi di destabilizzazione in Europa". Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, in seguito al rapporto del capo del Servizio di Intelligence Estero (Fis) dell'Ucraina, Oleh Ivashchenko.

"Forniamo tutte le informazioni necessarie ai nostri partner e ci aspettiamo che l'opposizione all'interferenza russa sarà molto più forte - ha aggiunto Zelensky - Attualmente, i russi stanno utilizzando le petroliere non solo per guadagnare denaro per la guerra, ma anche per attività di intelligence e persino di sabotaggio. È assolutamente possibile fermarli. Ho incaricato il capo dell'intelligence estera di collaborare con i partner in quei settori che possono fornire all'Ucraina maggiori forniture concrete di armi e attrezzature necessarie".

