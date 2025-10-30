

Kiev, 30 ott. (Adnkronos) - "Le operazioni di emergenza e soccorso sono ancora in corso in molte delle nostre regioni, dopo l'attacco russo di ieri sera. Si è trattato di un attacco complesso e combinato: il nemico ha utilizzato più di 650 droni e oltre 50 missili di vario tipo, inclusi quelli balistici e aerobalistici. Molti sono stati abbattuti, ma purtroppo ci sono stati anche colpi andati a segno". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"A Zaporizhzhia sono stati danneggiati normali edifici residenziali e un dormitorio è stato distrutto - prosegue il capo dello Stato - Decine di persone sono rimaste ferite in questo attacco, tra cui cinque bambini. Tragicamente, due persone sono rimaste uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Le operazioni di soccorso continuano. A Ladyzhyn, un bambino di sette anni è rimasto gravemente ferito. Ci sono stati anche molti attacchi vili contro impianti energetici e contro i civili in tutte le regioni: Vinnytsia, Kiev, Mykolaiv, Čerkasy, Poltava, Dnipro, Černihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk e Leopoli. Tutti i servizi necessari sono dispiegati sui siti. È necessario fare tutto il possibile per ripristinare la fornitura di energia elettrica e acqua il più rapidamente possibile ovunque sia stata interrotta".

"La Russia continua la sua guerra terroristica contro la vita stessa - conclude il suo post Zelensky - ed è fondamentale che ogni vile attacco contro i civili si ritorca contro la Russia con conseguenze concrete: sanzioni e pressioni concrete. Contiamo sull'America, sull'Europa e sui paesi del G7 affinché non ignorino l'intento di Mosca di distruggere tutto. Sono necessari nuovi passi per aumentare la pressione sull'industria petrolifera e del gas russa, sul suo sistema finanziario e, attraverso sanzioni secondarie, su coloro che finanziano questa guerra. Ringrazio tutti coloro che lavorano per la pace".

