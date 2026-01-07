

Nicosia, 7 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti dovrebbero fare pressione sulla Russia, "avviando una sorta di operazione" per rimuovere dal potere il leader ceceno Ramzan Kadyrov, proprio come hanno fatto con il leader venezuelano Nicolas Maduro. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in una conferenza stampa a Nicosia e sottolineando che l'operazione per rimuovere Maduro ha dimostrato che Washington ha il potere di influenzare Mosca, se lo desidera davvero, aggiungendo che la destituzione di Kadyrov farebbe sì che il presidente russo Vladimir Putin "ci penserebbe due volte" prima di continuare la sua offensiva contro l'Ucraina.

Kadyrov, leader della regione russa a maggioranza musulmana della Cecenia dal 2007, è uno dei più accaniti sostenitori di Putin e ha inviato migliaia di soldati a combattere in Ucraina. "Devono fare pressione sulla Russia. Hanno gli strumenti, sanno come farlo. E quando vogliono davvero, possono trovarli", ha detto Zelensky riferendosi agli Stati Uniti. "Ecco un esempio con Maduro. Hanno eseguito un'operazione... Tutti possono vedere il risultato, il mondo intero può vederlo. L'hanno fatto prontamente. Che eseguano un'operazione con, come si chiama, Kadyrov", ha detto Zelensky.



