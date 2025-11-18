

Madrid, 18 nov. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domani incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere delle possibilità di pace in Ucraina. "Domani incontrerò il Presidente Erdogan. Parlerò con lui delle possibilità più ampie per garantire all'Ucraina una pace giusta. Credo che sarà una conversazione piuttosto approfondita", ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Il capo dello Stato ucraino ha sottolineato di avere buoni rapporti con il presidente della Turchia. "Abbiamo alcuni segnali dagli Stati Uniti. Vedremo domani", ha aggiunto.

