

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico, in particolare per Kiev, che sta subendo le conseguenze degli attacchi russi che hanno lasciato i residenti senza elettricità, riscaldamento e acqua e con le temperature sotto lo zero. Il capo dello Stato ha annunciato che nella capitale ucraina verrà istituita una task force per coordinare la risposta 24 ore su 24, aggiungendo che il neo-nominato ministro dell'Energia Denys Shmyhal guiderà gli sforzi per supportare i cittadini e le comunità nell'ambito delle misure di emergenza. "Le conseguenze degli attacchi russi e del peggioramento delle condizioni meteorologiche sono gravi", ha scritto Zelensky su Telegram.

Un portavoce della più grande compagnia energetica privata dell'Ucraina, Dtek, ha affermato che la gravità della situazione a Kiev e in tutta l'Ucraina richiede un coordinamento senza precedenti tra autorità e fornitori di energia. "Accogliamo con favore la decisione del presidente Zelensky di attuare misure di emergenza in risposta a questa situazione senza precedenti, tra cui l'istituzione di un quartier generale di coordinamento permanente", ha affermato il portavoce. "I team di Dtek sul campo stanno lavorando 24 ore su 24 per ripristinare l'energia elettrica nelle regioni colpite e siamo grati a tutti gli operatori del settore energetico in Ucraina per il loro impegno in condizioni così estreme".

Il governo - ha dichiarato il presidente - intensificherà gli sforzi con i partner stranieri per acquistare apparecchiature energetiche essenziali, incrementare le importazioni di elettricità e garantire ulteriore supporto, semplificando al contempo le norme per collegare le apparecchiature energetiche di riserva alla rete durante lo stato di emergenza. Zelensky ha inoltre affermato di aver ordinato una revisione del coprifuoco notturno – in vigore da quando è stata introdotta la legge marziale all'inizio dell'invasione russa su vasta scala – per consentire ai cittadini un accesso illimitato ai "punti di invincibilità" istituiti in tutta Kiev, che forniscono energia elettrica e riscaldamento. La città sta pianificando di aggiungerne altri. "Le squadre di riparazione, le aziende energetiche, i servizi di pubblica utilità e il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina continuano a lavorare 24 ore su 24 per ripristinare la fornitura di elettricità e riscaldamento. Molti problemi richiedono una soluzione urgente", ha scritto Zelensky.

Il ministero dell'Istruzione e le autorità locali invieranno al governo proposte sulle modalità di frequenza scolastica dei bambini durante lo stato di emergenza. Negli ultimi giorni la Russia ha bombardato Kiev e il Paese con missili e droni, lasciando circa il 70% della capitale senza elettricità il 13 gennaio. Mentre gli operai del settore energetico riparano i danni, le temperature gelide rendono il lavoro difficile e le attrezzature di ricambio si stanno esaurendo. ''Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali 'shahed', 18 missili balistici e 7 missili da crociera sono stati lanciati dai russi contro l'Ucraina nella notte'' e ''ancora una volta l'obiettivo principale dell'attacco sono stati i nostri impianti di produzione energetica'', aveva scritto Zelensky su 'X'.

Anche nella notte del 9 gennaio la Russia aveva lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni, uccidendo 4 persone e ferendone altre 24 a Kiev. In seguito, la capitale ucraina era rimasta senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente, proprio mentre si avvicinavano alcuni dei giorni più freddi dell'inverno. Subito dopo l'attacco, circa 6.000 edifici in città erano rimasti senza elettricità. "Forse questo non è stato l'attacco peggiore, ma è il peggior impatto che abbiamo mai visto. Rispetto a tutti gli inverni precedenti, la situazione attuale è la peggiore", ha dichiarato al Kyiv Independent Olena Pavlenko, presidente del think tank DiXi Group, con sede a Kiev e specializzato in energia





