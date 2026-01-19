

Kiev, 19 gen. (Adnkronos) - L'attacco russo del 9 gennaio ha lasciato i residenti di Kiev senza riscaldamento, acqua calda ed elettricità durante l'inverno più freddo degli ultimi anni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito la situazione nella capitale ucraina "particolarmente difficile" e ha criticato duramente le autorità locali, in particolare il sindaco Vitali Klitschko, paragonando la città ad altre, come Kharkiv, pesantemente bombardata e affermando che erano meglio attrezzate per gestire le conseguenze degli attacchi russi.

"Purtroppo Kiev ha fatto molto meno: nella capitale è stato fatto davvero troppo poco. E anche in questi ultimi giorni non ho visto sforzi sufficienti: tutto questo deve essere urgentemente corretto", ha dichiarato Zelensky. Klitschko ha replicato, respingendo le accuse come "infondate" e politicizzate. Ha affermato che il governo non ha coordinato alcuna risposta congiunta alla crisi. Gli esperti, che hanno parlato con il Kyiv Independent, hanno affermato che, sebbene la capitale sia stata gestita male nel complesso, la responsabilità della crisi in corso ricade sia sulle autorità centrali che su quelle locali.

Lo scontro tra Klitschko e Zelensky, dunque, si intensifica mentre Kiev si trova ad affrontare una situazione disperata. il capo dello Stato ha affermato che la dirigenza di Kiev ha "perso tempo prezioso" e ha incaricato il governo di farsi carico di risolvere le conseguenze della crisi energetica nella capitale e di risolvere la situazione.

