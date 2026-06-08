

Londra, 8 giu. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha confermato in una intervista a Sky News di aver incontrato a Kiev il mese scorso il tyconn russo considerato vicino al Cremlino Roman Abramovich. "E' venuto a Kiev. Ha detto di aver un messaggio diretto per me, e voglio prendere un messaggio tuo e darlo a Putin. Ma ha detto che la cosa avrebbe dovuto essere fatta in silenzio, senza alcuna pubblità sui messaggi. Ho detto, è una vostra scelta. A me non interessa. Pubblico. Non pubblico", ha detto Zelensky.

Nel colloquio, Abramovich voleva capire se l'Ucraina fosse davvero pronta ad accettare negoziati di pace. Zelensky ha trasmesso al tycoon che Kiev non ha intenzione di cedere il Donbass alla Russia, "di dare a Mosca questo tipo di vittoria". Questo è stato il messaggio "chiave", Kiev non lascerà alla Russia questo tipo di vittoria, ha detto. Con Abramovich Zelensky ha parlato dei compromessi che ognuna delle due parti è disposta a fare ma ha precisato che per l'Ucraina i compromessi sono possibili solo dopo un cessate il fuoco.

"Gli ho detto che sono pronto a incontrare Putin, ovunque, in qualsiasi momento. Non a Mosca, non in Bielorussia, non a Minsk. Potete scegliere voi il posto, il momento, Possiamo discuterlo con il Presidente Trump". Zelensky ha confermato la sua disponibilità a congelare la situazione dei territori all'attuale linea del fronte, nel modo più veloce per andare al tavolo delle trattative.

