

Washington, 28 dic. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i negoziati tra Washington e Kiev sono andati avanti il ​​mese scorso e che spera che la pace possa essere raggiunta il prima possibile. In vista dell'incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump presso il resort Mar-a-Lago in Florida, Zelensky ha aggiunto che l'attenzione sarà rivolta al piano di pace in 20 punti e alla definizione di un accordo.

"È molto importante che i nostri team parlino di strategia, di come procedere passo dopo passo e di come avvicinarsi alla pace", ha detto ai giornalisti. Circa il 90% del piano è stato discusso dai team, ha aggiunto.

