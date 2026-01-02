

Kiev, 2 gen. (Adnkronos/Afp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler sostituire il ministro della Difesa e di aver offerto l'incarico all'attuale ministro della trasformazione digitale. "Ho deciso di cambiare la struttura del Ministero della Difesa ucraino", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media. "Ho offerto a Mikhailo Fedorov la carica di nuovo Ministro della Difesa ucraino".

