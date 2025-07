Kiev, 21 lug. (Adnkronos) - La quota di armi ucraine nelle Forze di difesa dell'Ucraina deve essere aumentata del 50% nei prossimi sei mesi incrementando la produzione nazionale. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante la presentazione del nuovo ministro della Difesa Denys Shmyhal. "La gente dovrebbe rendersi conto che l'Ucraina ha i suoi missili. In generale, per quanto riguarda le armi, l'obiettivo è aumentare la quota di armi ucraine nelle nostre Forze di Difesa del 50% nei prossimi sei mesi, aumentando la nostra produzione. Questo è assolutamente realistico", ha affermato Zelenskyy.

"Alcuni accordi sono già stati conclusi. Altri devono ancora essere elaborati. Tutti i contratti dovrebbero essere in vigore questa settimana", ha aggiunto il presidente, sottolineando che il ministero della Difesa deve garantire un aumento significativo della frequenza e della portata dell'impiego dei droni ucraini contro obiettivi russi.