

Kiev, 1 gen. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un accordo di pace per porre fine alla guerra con la Russia è "pronto al 90%", nel suo discorso di Capodanno incentrato principalmente sulla resistenza all'invasione su vasta scala di Mosca. Zelensky ha affermato che il restante 10% dell'accordo per porre fine a quasi quattro anni di conflitto "determinerà il destino della pace, quello dell'Ucraina e dell'Europa".

Zelensky ha ringraziato i leader che hanno sostenuto l'Ucraina, ma ha affermato che "le intenzioni devono trasformarsi in garanzie di sicurezza e, pertanto, essere ratificate". Le firme su accordi deboli non fanno altro che alimentare la guerra", ha detto il capo dello Stato nel suo discorso. "O il mondo ferma la guerra della Russia, o la Russia trascina il mondo nella sua guerra".

In confronto, il discorso di Capodanno di Putin è stato molto più breve. Parlando della guerra in Ucraina, che Mosca descrive come una "operazione militare speciale", Putin ha affermato, rivolto alle truppe russe: "Crediamo in voi e nella nostra vittoria. Ci impegniamo a portare gioia e calore attraverso la nostra assistenza a coloro che hanno bisogno di sostegno e, naturalmente, a sostenere i nostri eroi, i partecipanti all'operazione militare speciale, sia con le parole che con i fatti".

