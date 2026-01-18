Kiev, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo dati sugli obiettivi su cui la Russia ha condotto ricognizioni per attacchi. Tutto indica chiaramente che la diplomazia non è assolutamente una priorità per la Russia. Dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo continuare a fare pressione sull'aggressore e sulla vera causa di questa guerra. La ragione è Mosca". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso serale, aggiungendo che questa settimana l'Ucraina lavorerà per esercitare nuove pressioni e per definire una chiara posizione mondiale sulla Russia.
Ucraina: Zelensky, 'abbiamo dati su obiettivi che la Russia vuole attaccare'
18 gennaio, 2026 • 19:43
