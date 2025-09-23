

Washington, 23 set. (Adnkronos/Afp) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe riconquistare tutto il suo territorio dalla Russia, e addirittura spingersi oltre, in un netto cambiamento rispetto alle sue precedenti dichiarazioni negative sugli obiettivi di guerra di Kiev. "Penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare tutta l'Ucraina nella sua forma originale", ha affermato Trump su Truth Social. dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York.

Liquidando la Russia come una "tigre di carta" in pericolo economico, Trump ha aggiunto che l'Ucraina potrebbe "riprendersi il suo Paese nella sua forma originale e, chissà, forse anche andare oltre!"

