

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Inadeguato il paragone tra mafia e la corruzione in Ucraina. Rischia di distorcere la realtà e soprattutto ridimensionare al ribasso una richiesta legittima di trasparenza circa l’uso dei fondi che l’Italia ha stanziato e se questi hanno preso altre strade”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini.

