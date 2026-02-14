Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sull'Ucraina "credo che l'Europa debba parlare con una voce unica, non deve essere un Paese solo che parla". Lo ha affermato ai microfoni dei tg il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Ucraina: Tajani, 'Europa deve parlare con voce unica'
14 febbraio, 2026 • 09:53
Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sull'Ucraina "credo che l'Europa debba parlare con una voce unica, non deve essere un Paese solo che parla". Lo ha affermato ai microfoni dei tg il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.