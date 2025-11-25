

Kiev, 25 nov. (Adnkronos/Afp) - "C'è una strada difficile da percorrere" per garantire una pace duratura in Ucraina. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer, parlando prima dell'incontro in videoconferenza della Coalizione dei volenterosi previsto per il pomeriggio che copresiede con Emmanuel Macron. "C'è ancora molta strada da fare e un percorso difficile da percorrere, ma siamo più impegnati che mai in questa causa e nel continuare a portare avanti questo processo", ha dichiarato il primo ministro del Regno Unito al parlamento.

