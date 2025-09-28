

Kiev, 28 set. (Adnkronos) - Kiev è stata sottoposta a un "attacco massiccio" da parte della Russia durante la notte. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, aggiungendo che un edificio di cinque piani è stato parzialmente distrutto e che almeno tre persone sono state trasportate in ospedale. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che centinaia di droni e missili sono stati utilizzati nell'ultima ondata di attacchi in tutto il Paese.

