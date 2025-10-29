

Mosca, 29 ott. (Adnkronos) - Le difese aeree russe hanno abbattuto il quattro droni diretti a Mosca. Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin. "Un altro drone nemico diretto a Mosca è stato distrutto. I primi soccorritori stanno lavorando sul luogo dell'incidente", ha scritto sui social. In precedenza, Sobyanin aveva riferito che tre droni erano stati abbattuti.

