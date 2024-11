Seul 7 nov. (Adnkronos) - La Corea del Sud non esclude di fornire armi all'Ucraina, dopo lo spiegamento di truppe da parte della Corea del Nord per supportare la Russia nella sua guerra. Lo ha dichiarato il presidente Yoon Suk Yeol.

Secondo il capo dello Stato sudcoreano, il coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra in Ucraina rappresenta una minaccia per il Sud, poiché Pyongyang ottiene un'esperienza di combattimento importante, di cui il suo esercito è carente, e viene ricompensata da Mosca con trasferimenti di tecnologia militare.