

Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Un vertice fallito contro l’Ucraina e contro l’Europa. Minaccioso, vuoto. Non importa chi ha vinto. So chi ha perso: il popolo ucraino martoriato, la pace, la giustizia, il nostro progetto democratico europeo. Spero che la risposta sia intelligente, ma ferma. Fermissima". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.



