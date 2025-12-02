

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Spero sia vero che arriva finalmente in cdm la proroga del sostegno militare all’Ucraina, quanto mai urgente e necessario. L’Ucraina è massacrata ogni giorno dagli attacchi russi. Tacciano i filorussi che boicottano la resistenza ucraina, l’Italia stia dove deve stare e starà". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.

