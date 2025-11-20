Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ogni giorno ci dobbiamo sorbire Salvini e la sua agenda russa, oggi contro il congelamento degli asset. Il governo sbanda pericolosamente sul sostegno all’Ucraina. Fermatevi. Fare chiarezza in Parlamento, confermare aiuto e determinazione pro Kyiv". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.
Ucraina: Sensi, 'governo sbanda pericolosamente, fare chiarezza in aula'
20 novembre, 2025 • 19:03
Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ogni giorno ci dobbiamo sorbire Salvini e la sua agenda russa, oggi contro il congelamento degli asset. Il governo sbanda pericolosamente sul sostegno all’Ucraina. Fermatevi. Fare chiarezza in Parlamento, confermare aiuto e determinazione pro Kyiv". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.