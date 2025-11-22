Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "C’è un modo semplice e chiaro per dire da che parte stiamo. Partecipare alla manifestazione ucraina a Roma domenica. I partiti, le associazioni, le persone che vogliono testimoniare la loro scelta di campo europea, per Kyiv, sanno dove andare. A Piazza Esquilino, alle 15". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.
Ucraina: Sensi, 'domenica in piazza a Roma per Kiev'
22 novembre, 2025 • 16:23
Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "C’è un modo semplice e chiaro per dire da che parte stiamo. Partecipare alla manifestazione ucraina a Roma domenica. I partiti, le associazioni, le persone che vogliono testimoniare la loro scelta di campo europea, per Kyiv, sanno dove andare. A Piazza Esquilino, alle 15". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.