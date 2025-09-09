

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Pensare che la destra gialloverde abbia votato contro una risoluzione a Strasburgo per accelerare sull’ingresso dell’Ucraina nella UE mi fa vergogna come italiano, come europeo, come parlamentare, come cittadino, come uomo". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi,a proposito del voto al Parlamento europeo sulla risoluzione che chiede l'apertura dei negoziati per l'ingresso dell'Ucraina in Ue a cui gli eurodeputati della Lega e del Movimento 5 Stelle hanno votato contro.

