

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il balletto della maggioranza sugli aiuti civili e non militari all’Ucraina sarebbe ridicolo se non fosse patetico. E tragico, considerate le drammatiche condizioni in cui versano gli ucraini, al gelo x i bombardamenti russi. Mi fanno orrore. Non ho altre parole x tanta ipocrisia". Lo scrive il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.

